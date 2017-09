I ett flertal länder debatteras skilsmässostatistik flitigt. USA är inget undantag. Nu har en amerikansk statistiker sammanställt i vilka yrken det är vanligast med skilsmässor.

Under fem års tid har US Census Bureau ställt sociala, ekonomiska och demografiska frågor till slumpmässigt utvalda amerikaner. Resultatet har nu sammanställts, och statistikern Nathan Yau har tittat på sambandet mellan skilsmässor och yrken. Genom att jämföra 500 jobb och titta på de som gift sig minst en gång under femårsperioden lyckades han ta fram diagram som visade hur benägna personer inom respektive yrke var att skilja sig.

De som löper lägst risk för att skilja sig är de med välbetalda jobb, exempelvis kirurger och forskare. Om du däremot jobbar som bartender eller som flygvärdinna ligger du i riskzonen. Störst risk löper de som jobbar med spel.

Yau betonar att han är medveten om att statistiken kan vara missvisande:

– Om någon redan är en läkare men säger upp sig för att jobba som bartender betyder det inte att personen är mer benägna att skilja sig. Jag tror det handlar mer om hur man är som person, säger han i artikeln.

Här hittar du samtliga resultat – ligger du och din partner i riskzonen?