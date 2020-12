Här är vinnaraktierna börsåret 2020

2020 måste gå till historien som det mest märkliga ekonomiska året någonsin hittills. En total ekonomisk kollaps i pandemins spår, förmodligen den värsta sedan andra världskriget eller 1930-talets depression som vissa pekat på, men för aktier och bostadspriser ett riktigt kanonår.

Men i våras såg det riktigt risigt ut och få hade vågat hoppas på den utvecklingen det blev. Från toppen 19 februari till botten en dryg månad senare föll Stockholmsbörsens breda index med runt 35 procent. Men efter det har det varit en ganska stadig återgång och under hösten, med en tillfällig dipp, har börsrekorden i takt med de positiva vaccinnyheterna tickat in stadigt för att sluta på plus 13-14 procent sett över hela året.