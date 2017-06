Här är världens tio bäst betalda kändisar

8. Coldplay – hitmaskiner

Chris Martin, sångare i bandet. Foto: Pontus Lundahl/TT

Det brittiska popbandet Coldplay, kända för hits som Viva la Vida och Fix you, drog in runt 766 miljoner kronor under ett år på konserter och musikförsäljning. I sommar når deras turné Sverige och de spelar på Ullevi i Göteborg den 25 juni.