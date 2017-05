Här är världens dyraste privatbåtar – med missiler, nattklubb och konserthall

Al Said – konserthall för 50 musikanter

Foto: IBL

Skeppsvarvet Lürssen står även bakom bygget av Al Said. Det är en priat lyxyacht som ägs av Qaboos Bind Said Al Said, sultan av Oman.

Den gigantiska båten bjuder på många bekvämligheter, och har även ett kulturutbud. Ombord finns det enligt uppgifter en konserthall stor nog för en orkester på 50 musikanter.

När Al Said byggdes var den världens näst största yacht, med plats för 70 gäster och 154 personer i besättningen.

Al Said är värderad till 2,6 miljarder kronor.