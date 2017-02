Här är vårens danspremiärer i Sverige

Charöotta öfverholm och Rafi Sadi i en duett under kvällen ”Survival kit”, Dansens hus 2–4 mars. Foto: Håkan Larsson

DANS & CIRKUS

FEBRUARI

16

Weaving chaos

Dansens hus

Portugisiska allkonstnären Tänia Carvalho inspireras av Odysséen och punkig puls.

17

Sharon Eyal & Olivier Dubois

Kungliga Operan

Nya verk av två spännande utmanare: israeliskan Sharon ”Bill” Eyal och fransmannen Olivier Dubois.

18

Chotto Desh

Norrlandsoperan

Akram Khans familjeföreställning om en ung mans drömmar och minnen. Turné i Dansnäst Sverige.

23

Dance to dance

MDT, Stockholm

Ludvig Daae vänder på kulturell status och leker med tanken att disco, inte balett, är ryggraden för västerländsk scendans.

24

Sweat baby sweat

Dansens hus

Belgaren Jan Martens duett handlar om begäret som drift och destruktion.

25

Spectrum

Skånes dansteater

Koreografen Ben Wright förvandlar scenen till ett rörligt, färgglatt skissblock. Gästar Dansens hus 20/4.

MARS

2

Survival Kit

Dansens hus

Charlotta Öfverholm och Age on stage intar scenen med fyra verk i koreografi av henne själv samt Sharon Fridman och Martin Harriague.

2

The wind escorts the sky

Weld, Stockholm

Pontus Pettersson koreograferar ett allkonstverk i poesins tecken.

4

Iconoclasm

Göteborgsoperan

Marcos Morau och Stijn Celis utforskar säsongens tema: vårt behov av ikoner och att krossa det vi inte längre dyrkar.

4

Hamlet

Folkteatern, Göteborg

Koreografen Örjan Andersson iscensätter en dansant reflektion över Hamlets svajiga inre.

6

Sånger från en inställd skilsmässa

Haparanda, Folkets hus

Dansteater om svek, uppbrott och kärlek baserad på Mikael Wiehes album. Turné med Riksteatern.

Bild från Anne Jurens ”Comma” som ingår i nya satsningen End fest. Foto: Karolina Miernik

9–12

End fest

Kungliga Operan m fl

Tove Dahlblom och Stina Dahlström startar en mötesplats för konst. Nedslag på Kungliga Operan, Kulturhuset Stadsteatern och Weld.

10

Barbarians

Dansens hus

Britt-israelen Hofesh Shechter höjer temperaturen med tre verk. Tänk klubb, dubstep och kärlek.

10

Rite of exile

Atalante, Göteborg

Iraqi Bodies utforskar teman ur Dantes verk i sitt experiment.

11

AB3 och Pepper's ghost

Norrdans, Härnösand

Martin Forsberg delar kväll med Fernando Melos illusionslek, skapad med bildkonstnären Yoko Seyama.

11

Nadita / Chivalry is dead

Uppsala konsert & kongress

Alma Söderberg gör kroppen till ett musikinstrument. Deutinger och Alexander Gottfarb dansar i skramlande rutsning, Turné i Dansnät Sverige.

11

Immunsystemet

Weld, Stockholm

Rosalind Goldberg, Sandra Lolax och Stina Nyberg utgår från kroppens politiska historia och välmåendets baksida.

16

(We are) made of star stuff

Dansens hus

Med Undercover choreography vill huskoreograferna Sanna Söderholm och Carima Neusser utmana hjärna, syn och rum.

16

Between beat and blue

Regionteatern Väst, Uddevalla

Butodansaren Carmen Olsson hur förändringar påverkar oss.

Duon 100% Circus framträder i Subtopia, Botkyrka, från den 18 mars. Foto: Petter Hellman

18

100 % Circus

Hangaren, Subtopia, Botkyrka

Duon Mikkel Hobitz och Julien Auger blandar akrobatik, jonglering och kinesisk påle samt musik.

22

Splendour

Falkhallen, Falkenberg

Stina Nyberg koreograferar dans som ä musik, ett kollektivt techno-beat. Turné i dansnät Sverige.

”The Valley” av och med Inga Huld Hákonardóttir och Rósa Ómarsdóttir på MDT. Foto: Kjartan Már Magnusson

22

The Valley

MDT, Stockholm

Inga Huld Hákonardóttir och Rósa Ómarsdóttir prövar idéer kring människa–maskin och dubbelgångarmotiv.

23

What’s left behind

Norrlandsoperan

Helena Franzén fortsätter borra i existentiella teman om tid och minne, med sex dansare. Till Dieselverkstaden, Nacka, 29/3.

23

Striving to achieve

Dansens hus

Ambra Succis fartfyllda koreografdebut från 2015 är tillbaka i en ännu ösigare version.

30

Choreoversations

Weld, Stockholm

Thiago Granatos solotrilogi bygger på imaginära samarbeten mellan döda och levande koreografer. ”Treasured in the dark” (30/3) följs av ”Trança” (1 april).

APRIL

1

Det var inte jag. Igen

Kulturhuset Stadsteatern

Danschefen Kenneth Kvarnström prövar nytt ihop med bildkonstnären Jesper Waldersten.

1

The other thing

MDT, Stockholm

Berlinbaserade multikonstnären Siegmar Zacharias bjuder in till samtal i gränslandet mellan filosofi, forskning och performance.

4

Mimstudenterna

Dansens hus

Avgångsklassen från Stockholms konstnärliga högskola arbetar fram ett verk med den holländska aktören, koreografen och regissören Karina Holla.

5

Cabaret Crida

Hangaren, Subtopia, Botkyrka

Cirkuskabaret om mänskliga förvecklingar med fransk-katalanska cirkuskompaniet Cridacompany.

7

Drömmen om Svansjön

Kungliga Operan

Pär Isberg väver ihop dröm och verklighet i sin nya version av balettklassikern – ett triangeldrama i skarven mellan balettsal och scen. Gästar Malmö opera 26/5 och Göteborgsoperan 9/6.

7

The cloud

MDT, Stockholm

Det internationella kollektivet SXS Enterprise arrangerar ett möte mellan rökmaskin, ljus, rum och människa.

11

Juck

Dansstationen, Malmö

Kollektivet Juck utmanar stereotyper kring kvinnlig sexualitet, klädda i prydliga skoluniformer.

12

We love holocene IV

Dansens hus

Emelie ”Empo” Edlund från kollektivet Juck skapar en performance om vår relation till klimatkrisen.

13

Max+

Göteborgsoperan

Starka israeliska profiler: Ohad Naharin med ”Max”, skapat för Batsheva 2007, och Sharon Eyal & Gai Behar med ”United black”, repris från 2012.

18

Kaboom

Vara konserthus

Norska koreografduon Subjazz återupprättar jazzdansen i ny tappning. Turné i Dansnät Sverige.

20

Spectrum

Dansens hus

Skånes dansteater gästar. Se 25/2.

21

Vit / grå / råttfärg

Weld, Stockholm

Katja Seitajoki undersöker kamouflage som strategi för att rucka på hierarkiska strukturer.

24

Blind boi diaries

Atalante

Juli Apponens solo för dansaren Sindri Runudde handlar om att förlora synen. Spelas på Dansstationen i Malmö 28/4 och MDT i Stockholm 3/5.

25

Dead

MDT, Stockholm

Performanceduon Beauty and the Beast (Amanda Apetrea och Halla Ólafsdóttir) gör en ”pornografisk” och dystopisk föreställning om lusten och vårt mörka inre.

”A line up” av Cristina Caprioli på Norrlandsoperan 26 april. Foto: Norrlandsoperan

26

A line up

Norrlandsoperan

Cristina Caprioli tar avstamp i musikalen ”A chorus line” för att med en rad dansare skildra tävlingskultur och jakt på uppmärksamhet.

26

Medusas skratt

Atalante

Utifrån titeln på Hèléne Cixous manifest för frigörelse från patriarkatets strypgrepp utforskar Ami Skånberg Dahlstedt maskulinitet.

27

Eurydike är död & Protagonist

Dansens hus

Cullbergbaletten fyller 50 och firar med Birgit Cullbergs verk från 1968 och Jefta van Dinthers från 2016.

MAJ

3

Blind boi diaries

MDT, Stockholm

Juli Apponen. Se 28/4.

5

Movements

Malmö stadsteater, Hipp

Prisade Cirkus Cirkör och regissören Tilde Björfors avslutar trilogin om gränser och migration, inledd med ”Borders” 2015 som följdes av ”Limits” 2016.

10–13

Urban connection

Dansens hus

Streetdansfestivalen lyfter numera fram svensk hiphop.

10

Knot body

MDT, Stockholm

Med endast ett rep, en kropp och ett skiftande rum skapar Quarto en hisnande existentiell upplevelse. Ta chansen att se (repris från 2016).

17

Sadunära

Zebradans, Stockholm

Evelina Boström och Niklas Valenti i ordlös kommunikation med rörelse och musik. Från 6 år.

18

Royal collective

Dansens hus

Kungliga Balettens dansare skapar egna verk.

20

3 x Birgit

Södra Teatern

Cullbergbaletten fortsätter 50-årsfirandet. Tre dansare gör varsitt verk med inspiration från Birgit Cullbergs liv och verk. Fri entré.

26

Drömmen om Svansjön

Malmö opera

Kungliga Baletten gästspelar. Se 7/4.

27

City horses

Dansens hus

Koreografen Anna Källblad och konstnären Helena Byström iscensätter en feministisk galopp genom Stockholm för att utmana ryttarstatyerna av maktmän.

28

Krakel spektakel - en rymdbalett

Dansstationen, Malmö

Teater Sagohuset och koreografen Peter Lagergren inspireras av Lennart Hellsings figurer. Från 4 år.

JUNI

5–11

Rhymes of pleasure festival

Weld, Stockholm

Festival med grekiska Nefelie Oikonomou.

9

Drömmen om Svansjön

Göteborgsoperan

Kungliga Baletten gästspelar. Se 7/4.