Här är turisterna som Stockholm tjänar mest på

Tillväxten fortsätter inom turismen, och Sverige håller på allvar på att bli ett turistland som andra. Enligt världsturismorganisationen UNWTO, ökade turismen globalt med omkring 4 procent år 2016. Och den takten följer även Sverige och EU.

I Sverige som helhet ökade antalet utländska övernattningar med drygt 3 procent 2016 jämfört med året innan. Men samtidigt utmärker sig Stockholm som dragloket som tuffar på lite till. Hittills under 2017 har Stockholm mer än dubbelt så snabb tillväxt i antal övernattningar jämfört med övriga landet.

– Stockholm har stor potential, men nu behöver vi fler hotell och gärna några nya attraktioner, säger Thomas Andersson, vd vid Visit Stockholm.

I en marknadsöversikt från Visit Sweden uppskattas att 81 miljoner människor på turistnäringens huvudmarknader är intresserade av att turista i Sverige. Marknadsföringen riktar nu in sig på tre tydliga kategorier av besökare.

Självklart finns de ”aktiva naturälskarna” som lockas av sådant som vandrings- och paddlingsturism. Men en särskild kommersiell potential har nu även kategorin "nyfikna upptäckare" som ofta är globala turister som åker till destinationer där de inte har varit förut därför att de vill lära och se, både av stad och land.

Även den tredje kategorin ”vardagssmitande livsnjutare” anses nu få allt större kommersiell betydelse för restauranger, hotell och shopping – en typ av turister som betecknas som ”avslappnade resenärer som vill sätta guldkant på livet”.

Många flyger och landar i Stockholm, som alltså gynnas mer än landet i stort. Stockholms attraktionskraft beskriver Thomas Andersson med att ”varje natt har dagens Stockholm 11 000 fler övernattande gäster än 2008”.

Vi ser ingen sådan negativ effekt på turismen som i Paris eller Bryssel.

Tvärtemot vad många befarat, ser den viktiga Stockholmsturismen inget allvarligt avbräck efter terrordådet den 7 april. På fredagen visade ny statistik att den internationella turismen fortsatte att ligga högre än året innan under hela april, även om påskeffekten gjorde att färre svenskar bodde på hotell i Stockholm.

– Av allt det vi ser och hör är det fortsatt högtryck i Stockholmsturismen. Vi ser ingen sådan negativ effekt på turismen som i Paris eller Bryssel, säger Thomas Andersson.

Enligt Tillväxtverkets statistik över svensk turism är det långväga besökare som vinner mark. Långväga turister har nu en femtedel av gästnätterna i riket, vilket är dubbelt så stor andel som för sju år sedan. Under samma tid utmärker sig kineserna med trefaldigt fler gästnätter – enbart 2016 ökade kinesernas övernattningar med 26 procent. Och kineserna konsumerar enligt Visit Sweden väl så mycket som amerikaner på sitt Sverigebesök.

Men även om det är långväga flygturism som lär fortsätta att växa snabbare i Sverige, så fortsätter även grannländerna att pumpa in turistpengar. Mest spenderar faktiskt gränshandlande norrmän med en genomsnittlig konsumtion per person på 1 557 kronor per dygn.

Vilka som köper minst? Troligen är det naturälskarna. Det förklarar varför genomsnittskonsumtionen per dygn är ”bara” 574 kronor per dygn för tyskar. Å andra sidan utgör naturälskande tyskar en av Sveriges absolut mest pålitliga turistgrupper utanför Stockholmsområdet.