Här är Sveriges allra värsta våldtäktsmän

Under början på 70-talet ägde ett stort antal våldtäkter rum i Haga, Göteborg. En man, ofta maskerad och beväpnad med kniv, bröt sig in hos ensamma kvinnor när de sov. Gärningsmannen John Svahlstedt fick namnet ”Hagamannen” och ”Fönstermannen” i medierna och under 1974 eskalerade våldtäkterna.

Mannen kunde till slut gripas och dömdes till fyra års fängelse, men avtjänade bara två innan han sattes på fri fot igen. Bara några år senare, 1978, fortsatte han att våldta, men då i Stockholm. Under flera år satte han skräck i Södermalm, och fick epitetet ”Södermannen”, där han på samma tillvägagångssätt som i Haga bröt sig in hos ensamma kvinnor. Våldtäkterna fortgick och han greps först 1982, då han dömdes till rättspsykiatrisk vård.