Här är storstäderna som häver restriktionerna

Under pandemin, det är frestande att tala om den i imperfekt, var det som att någon stängt av ljudet. Den ständiga bakgrundsljud som gjorde New York till New York var borta. Nu hörs sopbilarna och barsorlet och gatulivet igen.

Det första återhämtningstecknet var trafiken. Stockningarna i rusningstrafiken och det vilda tutandet är tillbaka.