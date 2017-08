Här är statyerna som de vita nationalisterna vill bevara

Foto: TT

Charlottesville

Monument över Robert E. Lee Foto: IBL

Bakom demonstrationerna i Charlottesville, som i helgen fick våldsamma proportioner, ligger planen på att ta ner statyn av sydstatsgeneralen Robert E Lee. Statyn påbörjades av New York-skulptören Henry Merwin Shrady och slutfördes av italienske Leo Lentelli och har stått på sin plats sedan 1924.

Men på senare år har röster höjts, bland annat från The National Association for the Advancement of Colored People, om att plocka bort vad man anser vara ett monument som symboliserar rasism och vit makt.

Sedan planen att ta ner statyn offentliggjordes har vita nationalister kommit till staden för att demonstrera, och mötts av motdemonstranter.

Detta är dock bara ett i raden av monument över sydstaterna som planeras plockas ner eller redan förflyttats i USA de senaste månaderna.