Här är sommarens bästa läsning

"Mörkrummet" av Susan Faludi.

Berättelsen i Susan Faludis senaste bok låter för otrolig för att vara sann. Men allt det hon så framgångsrikt har utforskat strålar samman i hennes egen familjehistoria: identitet, kön och politik.

Vid 76 års ålder bestämmer sig hennes far för att inte längre vara "en machoman", byter kön och blir Stéfanie. Faludi skildrar deras obekväma återförening. Men kontakten djupnar. Långsamt får Faludi en inblick i pappans kärlekslösa barndom i Ungern – som präglades av att vara jude under nazisternas övertagande. Det här är en hybridbok, rafflande och knivskarpt analytisk. Memoarer blandas med teori kring transsexualism och historiska nedslag i 1900-talets Ungern. Som vanligt ringar Faludi in undanglidande skeenden och gör sina läsare lite klokare på kuppen.

Elin Swedenmark/TT

"Mannen i Damaskus" av Eric Ericson och Susanna Wallstén

Nazisten Alois Brunner, ansvarig för bortförandet av över 136 000 judar, flydde efter andra världskriget. På den palestinske stormuftin Haj Amin al-Husseinis inrådan reste han till Damaskus, där han levde skyddad av samma syriska regim som i dag styr landet. Denna osannolika historia har Eric Ericson och Susanna Wallstén spårat, i gamla brev, CIA– och Stasiregister – samt i samtal med den ökände terroristen Schakalen. Det är ett skrämmande och allmänbildande pussel, som också skapar förståelse för en av vår tids stora fasor: kriget i Syrien.

