Här är snackisarna inför MTV-galan

Sångerskan Miley Cyrus har inte nominerats i en enda kategori inför årets upplaga av MTV-galan i New Jersey. Hon hade därför inte planerat att närvara, men bara ett knappt dygn före galan kom nyheten att hon ändå kommer att framföra sin nya låt live för första gången.

Taylor Swift och Ariana Grande är favoriter inför årets gala. De båda artisterna har nominerats i tio kategorier vardera. Grandes "Thank u, next" och Swifts "You need to calm down" tävlar i kategorierna årets låt, bästa pop och årets video.