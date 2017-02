Här är sakerna som Trudeau och Trump är oeniga om

Skiljelinjerna i frågan om invandring är stor mellan USA och Kanadas ledare. Att skärpa invandringen var ett av Donald Trumps vallöften, och han skrev snabbt under den exekutiva presidentorder som var tänkt att stoppa möjligheten att resa in i USA från sju länder med i huvudsak muslimsk befolkning, däribland Syrien.

Kanadas premiärminister Justin Trudeau har å andra sidan uttryckt sitt stöd för syrier, och välkomnat dem att söka asyl i Kanada. När Donald Trump skrev under presidentordern var premiärministern snabb att replikera i ett meddelande på twitter:

”Till dem som flyr förföljelse, terror och krig. Kanada kommer att välkomna er, oavsett tro. Mångfald är vår styrka”.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada