The Flying-V. Så heter det nya flygplanet som med sin v-formade flygplanskropp ska spara både bränsle och ge en förbättrad passagerarupplevelse.

Justus Benad, tidigare student vid Berlins tekniska universitet, är hjärnan bakom det nya planet, som just nu utvecklas av forskare på Delft University of Technology i Nederländarna.

Planet – som rymmer både passagerare, bränsle och last – är något kortare än en Airbus A350. Tack vare den unika, aerodynamiska designen har Flying-V mindre luftmotstånd än en A350, vilket gör att man kan minska bränsleåtgången med 20 procent på samma distans, förklarar Roelof Vos, projektledare på Delfts tekniska universitet.

I veckan stod det dessutom klart att holländska flygbolaget KLM går in som finansiärer för projektet.

– Vi är stolta över vårt samarbete med Delfts tekniska universitet som rimmar väl med KLM:s strategi för hållbare flygtrafik, sa Peter Elbers, vd för KLM, till CNN.

Enligt Vos hoppas forskarna på att kunna testa en modell av flygplanet redan i september. Ett färdigställt plan beräknas vara flygredo någon gång mellan 2040-2050.

Foto: Edwin Wallet, Studio OSO