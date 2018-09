Är du löpare och vinintresserad? Då lär Marathon du Médoc vara något för dig.

Loppet, som äger rum i södra Frankrike, är lika långt som ett vanligt maraton. Skillnaden? 23 vinstopp med vinprovningar från lokala vingårdar, provsmakning av ostar, ostron och glass. Och inte att glömma – en stek vid 38 kilometer.

Loppet har lockat löpare och vinentusiaster sedan 1985 och äger rum utanför Bordeaux.

Men hur mår man under loppets gång då? Enligt The Guardian är det inte helt ovanligt att någon spyr mitt i banan. Däremot har ingen blivit allvarligt skadad eller dött under tävlingen.

Låt det här som en tävling för dig? Dessvärre gick årets lopp av stapeln tidigare i september. Bara att börja träna inför nästa år.