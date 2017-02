Här är Manifestgalans vinnare

Hårdrock: Lava Bangs: "Quit continue"

Dans: Dan Lissvik: "Midnight"

Folk: Ulrika Bodén med Ahlberg, Ek & Roswall, Petter Berndalen & Daniel Fredriksson: "Te berga blå"

Punk: Ursut: "Köp dig lycklig"

Visa: Sarah Riedel: tolkar Kristina Lugn

Hiphop: Cherrie: "Sherihan"

Barn: Emma Nordenstam: "Emma Nordenstams bästa barnlåtar"

Dansband: Blender: "Ängel utan vingar"

Experimentellt: Klas Nevrin: "The revoid ensemble"

Synt: Red Mecca: "Electricity"

Singer/songwriter: Christian Kjellvander: "A village: Natural light"

Rock: Lion's Den: "Lion's Den"

Jazz: Cecilia Persson & Norrbotten Big Band: "Composer in residence"

Pop: The Radio Dept: "Running out of love"

Årets live: Silvana Imam:

Rytm: Music Is the Weapon: "Sweet choral motion"

Årets nykomling: Greip

Årets musikvideo: Wintergatan: "Marble machine"

Skaps och Manifests pris för årets kompositör: Josefin Öhrn - Josefin Öhrn & The Liberation: "Mirage"

Skaps och Manifests pris för årets textförfattare: Charlie Engstrand Sommar: "En näve näring"

Årets indie: Ann-Marie Beckman-Forsberg