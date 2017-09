Här är listan över produkter som Apple förväntas släppa

Iphone 8 och Iphone 8 Plus

Iphone 7 plus. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP

Apple förväntas också lansera uppdateringar av Iphone 7 och Iphone 7 Plus, enligt 9 to 5 Mac. De troliga namnen för dessa modeller är, inte helt oväntat, Iphone 8 och Iphone 8 Plus.

Mobilerna väntas inte ha några revolutionerade funktioner utan väntas vara relativt lika tidigare modeller.

Mobilerna förväntas ha samma storlek som sina föregångare, men höljet längst kanterna väntas vara av rostfritt stål i stället för aluminium, medan fram- och baksidan väntas vara av glas. Endast tre färger förväntas erbjudas: svart, vitt och guld.

Förutom uppgraderingar av hårdvaran förväntas mobilerna ha möjligheter till trådlös laddning. Iphone brukar också alltid uppgradera kameran på något sätt vilket de därför väntas göra även denna gång.

Priserna väntas ligga på mellan 5 150 och 7 600 kronor.