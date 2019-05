Här är kvinnorna bakom John Lundvik

Bakom varje framgångsrikman står en kvinna, sägs det. I John Lundviks fall står hela fyra stycken – två från Sverige och två från USA. Ett starkt stöd till John Lundvik och låten "Too late for love". När TT träffar The Mamas i lobbyn på hotellet i Tel Aviv är det lätt att tro att den sammansvetsade kören har känt varandra hela livet.