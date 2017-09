Här är kommunerna som inte bygger hyresrätter

Foto: Tomas Oneborg

Det finns ett skriande behov av fler hyresrätter i landet. Men SCB:s statistik över färdigställda lägenheter 2006–2016 är ingen uppmuntrande läsning för alla kommuner.

Stockholms län utmärker sig med att hela åtta kommuner har ovanligt låg andel hyresrätter i nyproduktionen. Medan rikssnittet är 51 procent hyresrätter och 49 procent bostadsrätter, har Solna haft bara 9 procent hyresrätter. Detta trots en mycket omfattande lägenhetsproduktion.

Även Sundbyberg har byggt väldigt mycket sedan 2006, men andelen hyresrätter stannar på 24 procent. Det gäller också Nacka, med bara 23 procent hyresrätter i nyproduktionen.

Annons X

Andel hyresrätter av färdigställda lägenheter i flerbostadshus 2006–2016 Foto: SIren/SCB

Det är dock Vaxholm som tar länets jumboplats med 6 procent hyresrätter i nyproduktionen. Även Danderyd ligger extremt lågt, med 10 procent hyresrätter i nyproduktionen 2006–2016. Dessa båda kommuner har dock haft ganska litet byggande under perioden.

Det finns förstås kommuner ute i landet där inga hyresrätterna alls byggdes, bland andra Tranås och Nässjö. Men i många fall byggdes inte heller så många bostadsrätter i sådana kommuner.

Totalt i landet tillkom 209 000 lägenheter i flerbostadshus under de elva åren, alltså fördelat på hälften bostadsrätter, hälften hyresrätter. Folkökningen under samma period var dock betydligt större: 2006 räknade Sverige 9,1 miljoner invånare. 2016 var vi 10,0 miljoner. Behovet av nya bostäder fortsätter alltså att vara mycket stort under lång tid framöver.

Av SCB:s statistik framgår att Stockholms stad har stått för nästan var femte ny lägenhet som byggts i landet sedan 2006. I huvudstaden blev det sammanlagt 43 000 fler lägenheter, varav 43 procent hyresrätter.

I Göteborg tillkom 17 000 lägenheter, varav 46 procent hyresrätter.

De kommuner som byggde flest hyresrätter under perioden 2006–2016 var i tur och ordning Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Umeå, Örebro, Lund, Helsingborg , Linköping och Sigtuna.

Men tittar man i stället på kommuner som hade störst andel hyresrätter i det som byggdes, finns en mängd småkommuner. Piteå utmärker sig med 601 nya hyresrätter och inte en enda ny bostadsrätt. Ytterligare 16 kommuner byggde minst 100 hyresrätter men inga bostadsrätter alls – bland dem Skellefteå, Gällivare, Gislaved, Vetlanda, Sandviken, Haparanda, Kristinehamn och Tingsryd.