Här är idrottsfesterna som kan stoppas

Regeringen följer Folkhälsomyndighetens begäran och stoppar alla evenemang med mer än 500 åskådare på grund av oron för coronavirusets spridning.

Det drabbar den svenska idrottsrörelsen som får ställa in evenemang eller stoppa publiken under en period där vinteridrotterna går in i avgörande fas och sommarsporterna drar igång.

Här är de stora evenemang som var planerade i Sverige från och med nu och april månad ut.