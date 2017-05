Här är huvudaktörerna i Kevin-utredningen

Bröderna

Kyrkviken i Arvika där Kevin mördades för tjugår år sedan. Foto: Fredrik Sandberg/TT

För de båda bröderna som endast fem och sju år gamla pekades ut som skyldiga till Kevins död för 19 år sedan förändrades livet radikalt i november 1998 efter att polisen hävdat att de erkänt mordet.

Under själva utredningen förhördes de omkring 15 gånger var, och de hade inget juridiskt ombud. Serien av förhör slutar med att en av bröderna förtvivlat pekar ut ett mjölkpaket som mordvapen.

Efter att mordutredningen avslutats överlämnades bröderna till socialtjänsten.

Som vuxna har bröderna fått hot via telefon, via nätet och sociala medier. För några år sedan eskalerade hoten till den grad att familjen funderade på att polisanmäla, berättar brödernas far i SVT:s dokumentär.

Brödernas föräldrar tvivlar på att deras söner är skyldiga till mordet. De har under alla år ändå accepterat polisens bild och undvikit att tala offentligt om händelsen. Både mamman och pappan till bröderna har alltid haft en gnagande känsla av att det finns många frågetecken kring polisutredningen, enligt SVT:s Dokument inifrån.

Bröderna själva har sagt att de vill få klarhet i Kevins död, att de inte minns något av händelsen, men däremot av polisens förhör, och att de kände sig pressade under dem. Yngste brodern har i SVT:s dokumentär uppgett att han var rädd för polisen och att ”vad man än sade ville göra dem nöjda och glada”.