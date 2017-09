Hon blir den yngsta någonsin att fylla posten som presidentens kommunikationschef i Vita Huset. Hope Hicks, som varit en av Trumps mest trogna medarbetare både innan och under hans presidentskap, får nu ansvar över att bland annat analysera och sedan informera presidenten om hur olika historier spelar ut sig i media. Här är fyra saker du inte visste om den nya kommunikationschefen.

Hon är en före detta modell

Som tonåring blev hon signad av agenturen Ford Models, och hon har synts på kampanjer för bland andra Ralph Lauren och Naturalizer shoes.

Annons X

Hon har ingen politisk erfarenhet

Innan hon hoppade på Trumps kampanj jobbade hon på PR-byrån Hiltzik Strategies, vars klienter inkluderar stora namn som Justin Bieber, Drake och Ivanka Trump. Den sistnämnda övertalade sedan Hicks att börja jobba för hennes klädmärke på heltid.

Hon är den första som får veta vad Trump kommer att twittra

Enligt New York Magazine fick Hicks det föga tacksamma jobbet att skriva ner Trumps uttalanden på Twitter (som han dikterade högt). När hon skrivit rent skickade hon vidare hans max 140 tecken till nästa person ur personalen som fick uppgiften att publicera dem.

Hon verkar ha en far och dotter-relation till Trump

Kärt barn har många namn. Trump använder gärna smeknamn som ”Hopester” och ”Hopie”, och enligt The Times har han lämnat en lapp på hennes skrivbord med texten “Hopie - you’re the greatest!”. Och presidentens uppenbara förtjusning över henne betalar väl – Hicks lön ligger på cirka 180 000 dollar.