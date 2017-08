Här är finalisterna i "P4 nästa"

Sisanda blev uttagen av P4 Jämtland och är en av finalisterna i "P4 Nästa". Foto: Lotta Löfgren/Sveriges Radio/TT

Nu är finalbidragen i Sveriges Radios musiktävling "P4 nästa" uttagna. Efter att landets 25 P4-stationer utsett sina bidrag har en jury vaskat fram åtta guldkorn till riksfinalen.

Låtarna är en brokig samling – från elektronika och gospelpop till rock och country – och lyssnarna röstar på sin favorit via sms.

Tävlingen avgörs den 26 augusti vid en direktsänd final på Konsert & Kongress i Linköping.

Annons X

Här är finalisterna: Stiko Per Larsson: "Kumpaner (Vi är som)", Miah: "That's when we all come falling down", Chris L Svensson: "Drive", Sisanda: "If this is love", Frontback: "On and on", Maija Homhom: "Skyskrapor", Michi: "Friday night club escape", Jo' & Eliah: "Since".