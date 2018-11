Den här årstiden kryper vi helst upp i soffan, tänder ljusen och sträckkollar Netflix. Här är tv-serierna och filmerna som kommer ut på streamingtjänstsen i december.

Tv-serier

3 december

The Sound of Your Heart: Reboot, säsong 2

7 december

Dogs of Berlin

The Hook Up Plan

El Recluso

Pine Gap

The Ranch: Part 6

Nailed It! Holiday!

Bad Blood

11 december

Memories of the Alhambra

14 december

Chilling Adventures of Sabrina: Part 1: “A Midwinter’s Tale"

The Fix

The Protector

Fuller House, säsong 4

Travelers, säsong 3

Inside the Real Narcos

Inside the World’s Toughest Prisons, säsong 3

Sunderland Till I Die

Tidelands

18 december

Terrace House: Opening New Doors: Part 5

21 december

Back With the Ex

The Casketeers

Perfume

Diablero

Derry Girls

Tales by Light, säsong 3

7 Days Out

Wolf

26 december

You

28 december

Instant Hotel

Yummy Mummies

Selection Day

Murder Mountain

Filmer

1 december

La la land

Lilla sjöjungfrun (otecknade)

Chappaquiddick

Kalle och Chokladfabriken

3 december

Manchester by the Sea

4 december

The Disaster Artist

7 december

Mowgli

5 Star Christmas

Scarface

The Big Lebowski

11 december

Disney Pixars Bilar

14 december

Roma

21 december

Bird Box

Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski

Bad Seeds

25 december

Game Night

28 december

La noche de 12 años

When Angels Sleep

Dokumentärer

7 december

Remastered: Who Killed Jam Master Jay?

The American Meme

12 december

Out of Many, One

14 december

The Innocent Man

16 december

Springsteen on Broadway