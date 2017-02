Här är felen i tv-inslaget Trump pratade om

3. Påstående: "Det skedde en kraftig ökning av både väpnat våld och våldtäkter i Sverige när de införde sin öppna dörrar-politik."

Bild från när Malmöpolisen visade upp vapen som tagits i beslag i Malmö under 2015 och 2016. Foto: Björn Lindgren/TT

Fakta: Antalet dödsskjutningar i kriminella miljöer har ökat från i snitt fyra per år 1990–1994, till 14 per år 2010–2014 för att 2015 preliminärt uppgå till 28, enligt kriminologen Mikael Rying vid Polismyndigheten. Även förra året var dödsskjutningar många, liksom skadeskjutningarna. Men det dödliga våldet totalt i Sverige är fortfarande omkring 1 per 100 000 invånare jämfört mot USA:s 5 per 100 000, enligt FBI.

Antalet anmälningar av våldtäkter har ökat, men eftersom sexualbrottslagstiftningen skärpts i omgångar och anmälningsbenägenheten tros ha ökat är det svårt att jämföra siffror över tid. När kvinnor själva uppgett utsatthet för sexualbrott låg siffrorna mellan 1 och 1,5 procent åren 2005–2012. I den senaste undersökningen, 2015, var siffran uppe i tre procent, enligt BRÅ. Svaren säger inget om typen av sexualbrott.