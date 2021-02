Förra året fyllde möbelvarumärket No Early Birds, som grundats av Per Söderberg, 10 år vilket firades med en ny möbelserie. Under veckan som gick presenterades en vidareutveckling av serien, som nu förvandlats till en premiumlinje under namnet Per Söderberg Bespoke Collection. Den exklusiva kollektionen kommer i en begränsad upplaga och består av ett soffbord, ett konsolbord och ett matbord där man låtit italiensk calacattamarmor spela huvudrollen. Den dyrbara stenen bryts i Toscana och har en distinkt mörk ådring mot en vit bakgrund och som bekant har varje marmorskiva ett unikt utseende och karaktär. Möbelpjäserna består också av andra taktila naturmaterial som valnöt och glas och sätts ihop för hand i Sverige.

Svenska Fogia presenterade två stora nyheter: möbelkonceptet Fragment och bordskollektionen Koku. Fragment är möbelföretagets första samarbete med den amerikanske stjärndesignern Todd Bracher, där man tillsammans tagit fram en serie sittmoduler. Med de tetris-liknande delarna kan man skapa allt från tresitssoffor till singelfåtöljer. Modulerna kan anpassas efter behov vilket inte är helt fel i den ”öppna planlösnings-kultur” vi lever i, där det finns behov av att skapa små rum i rummet. Koku är en serie om två bord som ritats av den danska design- och arkitektstudion Norm Architects. Här har man influerats av den amerikansk-japanske arkitekten och hantverkaren George Nakashima, som ofta använde trä i sin design. De två borden är gjorda av massiv ek och namnet Koku har de fått från den japanska ön Shikoku där Nakashima hade sin verkstad.