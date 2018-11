Fjolårets mest spelade låt är Axwell/Ingrossos "More than you know". Priset delades ut på branschorganisationen Musikförläggarnas gala på fredagen, men nu presenteras hela topp tio-listan. Det är upphovsrättorganisationen Stim som tagit fram listan, som baseras på strömningar samt spelningar i radio under föregående år i Sverige.