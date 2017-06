Här är bedrägerierna i Sverige – värda att minnas

Småspararnas pengar gick till företag i Dubai, som investerade dem i gruvbolag. Foto: SvD

Bluffräntan i Contender-härvan

Den härva som i svensk media gick under namnet ”Contender-härvan” rullades upp under 2013. Privatpersoner, ofta förmögna pensionärer, lurades att investera flera hundra miljoner kronor i olika företagsobligationer, som gick under namnet Contender. En ränta på 12 procent utlovades. SvD har tidigare intervjuat en av de drabbade.

Obligationerna gavs ut av företag i Dubai, och marknadsfördes av svenska kapitalförvaltare. Pengarna investerades i gruvtillgångar som senare låg till grund för bolagen Amarant Mining och Alluvia Mining, vilka en finländsk affärsman låg bakom.

Den finländske häktades så sent som i maj i år, misstänkt för grovt bedrägeri och grovt svindleri. Ulander är misstänkt på sannolika skäl, den högre graden av misstanke. Samtidigt pågår ett mål mot Lars Guldstrand i Svea Hovrätt.