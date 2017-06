Här är årets stjärnor på slottet

Bosse Parnevik, 79 år, är komiker och en skicklig imitatör. Slog igenom på 1960-talet och har medverkat i oräkneliga revyer och tv-shower. Far till golfaren Jesper Parnevik. Farfar till artisten Peg Parnevik.

Ann-Louise Hanson, 73 år, är sångerska med över 600 låtar på meritlistan. Hon har medverkat i Melodifestivalen 13 gånger, vilket är svenskt rekord, men hon har aldrig vunnit.

Marianne Mörck, 67 år, är operasångerska och skådespelare som utbildade sig på scenskolan i Göteborg i början av 1970-talet. På senare tid har hon medverkat i Wallander-filmerna samt tv-serien "Bonusfamiljen".

Regina Lund, 49 år, är skådespelare och slog igenom stort med tv-serien "Rederiet". Hon är även poet, låtskrivare, författare, konstnär och arbetar i dag även som healer.

Peter Jöback, 46 år, är sångare och skådespelare. Han är en av våra stora musikalstjärnor och fick sitt stora genombrott med "Kristina från Duvemåla" och låten "Guldet blev till sand". Han blev den förste europén som spelade titelrollen i "Phantom of the opera" på Broadway i New York.