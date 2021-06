Här är aktietipsen på nätet du ska se upp med

Just nu är ett fall aktuellt hos Ekobrottsmyndigheten, EBM, där kursen i ett bolag stigit efter överdrivet positiv information via Twitter. Tre personer är misstänkta för att ha manipulerat aktiekursen genom så kallad "pump and dump".

Men det är inte en enskild händelse. Hittills i år har Stockholmsbörsen anmält sju fall av misstänkt marknadsmanipulation, ett tros handla om "pump and dump". I fjol var det hela 21 fall, varav en tredjedel misstänktes röra sig om sådana metoder.