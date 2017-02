Below her mouth

Betyg: 1 av 6

Svenska modellen Erika Linder gör skådespelardebut som takläggare i det romantiska dramat ”Below her mouth”. Hennes huvudrollsfigur heter Dallas, efter de svenska föräldrarnas dyrkan av tv-serien. Dallas är frigjord och cool, ”Mumblecore”-raspig på rösten; en vacker pojkflicka (som dock aldrig velat bli kallad tomboy). Hon tar för sig på Torontos neonstinna gayklubbar, men har svårt att knyta an, lämnar partners och älskare i svårmod, hjärtekrossade.

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

Men så på en fest springer hon in i en duktig flicka-fashionista med höga klackar och hög levnadsstandard. Jasmine är fast i konventionen ”a penis and a job” och håller först emot. Men när Dallas, i linne och med häftpistol, lägger tak utanför hennes fönster, leds Jasmine till att masturbera himmelskt mot vattenstrålen i badkaret – som en ny dimension av hantverkarsex. Efter den korsklippningen pånyttföds Jasmine och ett passionerat förhållande tar vid.

I April Mullens film distribueras sex och information på bekostnad av dramatisk gestaltning. Tillfälligt borta från sängen utbyter Dallas och Jasmine förnumstiga livsresuméer mot fonden av storstadssiluetter, barnkaruseller och familjekonventioner. Det är som små brevfilmer ur ”Bullen”, fast mycket mer skissartat.

Ändå är det omöjligt att förstå vad, utöver sexet möjligen, som skulle göra denna relation mer långlivad än Dallas tidigare. Det är också det enda mysteriet i filmen. Allt annat sägs ut, benämns och kommenteras. Dialogen blir därefter, överlastad och klyschig; undertexten är obefintlig.

”Below her mouth” vill pränta in budskapet om erövrad sexualitet (snarare än biologiskt given). Men ur filmsynpunkt krävs det mer än en snygg yta för att kunna se och gå i gång på dramat.