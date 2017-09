Hans Wallmark: ”Fredsvännerna” spelar främmande makt i händerna

Demonstration mot Aurora 17. Foto: Janerik Henriksson/TT

Just nu pågår den stora svenska försvarsövningen Aurora 17 med deltagande förband från Finland och en rad Natoländer. Det är mycket bra att övningen, den största i sitt slag på drygt 20 år, genomförs. Sverige behöver träna våra egna förmågor och vi behöver öva samverkan tillsammans med nära vänner. Sverige kan, och ska, ta ett stort ansvar för att stärka säkerheten i vårt närområde. En bärande pelare för det svenska försvaret är förmågan att kunna ge stöd och hjälp men också att kunna ta emot stöd och hjälp.

Aurora 17 är inte den enda övningen i närområdet under september. Medan det fredligt sinnade Sverige övar hur vi kan försvara våra gränser genomför det allt mer aggressiva och revanschistiska Ryssland den mångdubbelt så stora Zapad 2017 där anfall står i centrum.

Säkerhetsläget i Sveriges närområde har de senaste åren gått i fel riktning och försämrats betydligt. Den pågående ryska aggressionen mot Ukraina och den illegala annekteringen av Krim är dåliga exempel på detta, men konfrontationer sker även på andra arenor. Cyberattacker, desinformation och fientligt underrättelsearbete riktas dagligen mot Sverige och andra länder i vår region.

Att Sverige övar tillsammans med förband från Natoländer är naturligt. Vi har varit partnerland till Nato under drygt 20 år och har under såväl alliansregeringar som under socialdemokratisk ledning fördjupat vårt samarbete.

Det är snarast de som ifrågasätter övningen som är svaret skyldiga när det gäller hur Sveriges säkerhet ska garanteras utan samarbete med likasinnade länder och organisationer. Så kallade fredsvänner ifrågasätter vår förmåga att försvara oss genom att kritisera Aurora. Det handlar om att kunna skydda våra gränser vilket de bortser ifrån samtidigt som de ser mellan fingrarna på rysk aggression och därmed spelar främmande intressen direkt i händerna.

Omvärldsläget ger vid handen att det är dags att ta nästa steg. Moderaterna vill både stärka den svenska försvarsförmågan samtidigt som Sverige ska söka medlemskap i Nato. Det är viktigt att diskussionerna om förmåga och resurser knyts ihop. Moderaterna har därför presenterat förslaget att Sveriges försvarsutgifter ska närma sig två procent av BNP under den kommande tioårsperioden. Vi har även presenterat ett antal förslag på viktiga strategiska prioriteringar under de kommande åren.

Det finns en samsyn inom Alliansen när det gäller såväl att försvarsutgifterna ska närma sig två procent av BNP som att Sverige ska söka medlemskap i Nato. Detta är en styrka för Sverige och lägger en solid grund för ett framtida allianssamarbete i försvars- och säkerhetspolitiken. Regeringen å sin sida svajar betydligt på båda punkter. Det finns rent av miljöpartister som öppet ifrågasätter att Aurora ska genomföras.

Regeringens utgångsbud har alltid legat på en låg nivå inför de förhandlingar som föregått de tre uppgörelser som träffats sedan 2015 inom försvarsområdet. Först när Moderaterna satt tryck i förhandlingarna har regeringen tvingats uppåt. Regeringen vägrar dessutom fortfarande att diskutera ett svenskt Natomedlemskap, trots att säkerhetsläget i Sveriges närområde fortsätter att försämras.

De svenska kvinnor och män som bidrar till att Aurora 17 kan genomföras är värda all heder för att de gör en insats för Sveriges säkerhet och stärker vår förmåga – enskilt och tillsammans med andra. Vi moderater kommer nu att gå vidare i det arbetet. Det borde regeringen också göra.

HANS WALLMARK är försvarspolitisk talesperson (M).