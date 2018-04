Jag har rätt och du har fel.” Hans Rosling läxade upp en journalist i dansk public service, DR. I det som blev hans sista bok, “Factfulness – ten reasons we’re wrong about the world and why things are better than you think” (Sceptre, 2018) får man veta varför han blev irriterad. Journalisten delade upp världen i en liten rik västvärld och en, mycket större, fattig omvärld. Detta är ett systematiskt tankefel som människor gör: vi delar upp världen i två grupper och pekar på tomrummet mellan. Ofta med motivet att skylla tomrummet på den ena gruppen.