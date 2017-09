Hans Lindblad: Det är inte Hultqvists fel att Löfven avsvor sig ansvaret för krisberedskapen

Hultqvist har inte gjort något fel i samband med IT-haveriet, skriver förre riksdagsledamoten Hans Lindblad (L). Foto: Erik Simander/TT

Det kanske märkligaste beskedet från Stefan Löfven när han 2014 tillträdde som statsminister var att han rev upp alliansregeringens beslut att inrätta en krisberedskapsenhet under statsministern. Enheten hade tillkommit efter en rad utredningar under 15 år.

Ledare

När jag 1993-95 var ledamot i Hot- och riskutredningen konstruerade vi ett antal scenarier för att se vilken ledning som krävdes. Vi lät till exempel dammen i Trängslet kollapsa så att hela Mora sveptes bort och vågen sedan fortsatte till Dalälvens utlopp i havet. Vi sökte i de olika fallen klarlägga behoven av ledning och samordning, främst på regional och central nivå.

Slutsatsen var solklar. Ingen myndighet kunde ges samordningsansvaret eftersom inga svenska myndigheter skulle acceptera att ta order från en annan myndighet. Revirpinkandet är grundläggande i svensk statsförvaltning.

En krisledningsenhet ska, dygnet runt, fortlöpande följa tänkbara hot. Den måste ha en generell kompetens men sedan i en akut kris förstärkas med expertis på det berörda området. Att enheten måste ligga under statsministern beror på att denne genom statsrådsberedningen är ensam om att ha överblick över alla departement. Statsministern är den ende som är överordnad fackministrarna.

Det enda skäl jag kan föreställa mig låg bakom att brådstörtat och utan argument överge en noga övervägd krisorganisation var att Stefan Löfven var ointresserad av krisledning och därför ville överlämna ansvaret till någon annan. Det var kanske inte konstigt att han kände sig osäker och ville reducera sitt ansvar. Han är ju unik genom att vara den ende efter statsministerämbetets införande 1876 att tillträda helt utan erfarenhet från regering och/eller riksdag.

Allianspartierna fäster väl stor vikt vid om och när olika statsråd informerat eller inte informerat statsministern rörande skandalen vid Transportstyrelsen. Löfven själv har sagt att han i och för sig gärna hade velat få information men menar inte att några rutiner brutits eller att han själv önskat fatta några beslut. Det leder till en självklar undran. När Stefan Löfven beslöt att flytta över krisberedskapen till inrikesministern meddelade han då samtidigt sina statsråd i vilken grad han fortfarande önskade information på området? Eller var hans budskap att det räckte om de kontaktade Ygeman?

Skandalen med Transportstyrelsen hade trots allt kanske kunnat hanteras, eftersom den ledningsmässigt inte omfattar så många aktörer. Den dubbla olyckan bestod i att Löfven inte bara lagt beredskapsfunktion under inrikesministern, utan dessutom besatt posten med en minister helt utan kunskap om krishantering och därtill som det visade sig ungefär lika apatisk som Göran Persson efter tsunamin.

Med den lösning Löfven valt var det upp till Ygeman att avgöra i vilken mån krisledningsenheten skulle engageras. Ingen offentlig redovisning har lämnats rörande hans beslut, men jag förutsätter att om han agerat så kommer det att redovisas inför KU.

Ygemans dåvarande statssekreterare Ann Linde försvarade Löfvens beslut att lägga beredskapsenheten under inrikesministern. Det mest inkrökta argumentet var att han redan hade ansvaret för "blåljusmyndigheterna". Men när något händer så att ambulans, brandkår eller polis rycker ut, behöver det ske direkt och då finns ingen plats för att regeringen först måste säga ja eller nej i varje enskilt fall.

I samma ögonblick som det stod klart att viktig information kunde hamna i orätta händer gällde det att söka säkra landets säkerhet. I det läget kan inte en enstaka myndighet eller ett enstaka fackdepartement ges ansvaret för motåtgärder, allra helst inte Transportstyrelsen som själv orsakat det hela. Ansvaret måste ligga på hela regeringen med krisledningsorganet i centrum. I det läget var infrastrukturminister Anna Johansson redan överspelad, vilket hon för övrigt varit redan innan genom att hennes egna tjänstemän höll henne i okunskap.

Jag tycker därför att var att spilla för mycket krut genom att begära misstroende mot henne. Utom på en punkt, att hon medvetet ljög för allmänheten och Riksdagen om anledningen till att Transportstyrelsens generaldirektör avskedades.

Det är dock inte första gången regeringar ljuger. Jag skulle kunna ha viss förståelse för att regeringen ljög för att inte Ryssland skulle få veta att viktig svensk information kunde vara på drift i Serbien med dess nära kontakter med Moskva. Det skulle öka Kremls intresse för att komma över viktig svensk information. Men i så fall vore det självklart att regeringen samtidigt måste informera oppositionsledarna.

Att den sparkade generaldirektören fick ett anmärkningsvärt lågt straff och att hennes fall inte ens fördes till domstol väcker dock obehagliga minnen. Kan det vara så att också dagens regering kunnat påverka rättsapparaten för att söka förhindra den uppmärksamhet som en rättegång skulle innebära?

Vad gäller försvarsminister Peter Hultqvist har jag svårt att förstå tanken att rikta misstroende mot honom. Han har fullgjort vad han behövde göra inom sitt eget departement. Det var inte hans åliggande att informera regeringschefen, speciellt som det var oklart om statsministern ens själv såg det angeläget att informeras i säkerhetsfrågor sedan han för egen del avsvurit sig ansvaret för landets krisberedskap.

Jag har kunnat följa åtskilliga försvarsministrar, och Hultqvist är en av de bästa. Det jag högaktar mest hos Hultqvist är att han talar klartext om Putin. Det är ytterst värdefullt, inte minst för att det i Hultqvists parti fortfarande tycks finnas krafter som i stället önskar sig tillbaka till Undéns och Palmes linje att inte stöta sig med den stora grannen i öst.

HANS LINDBLAD är tidigare riksdagsledamot (L).