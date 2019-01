Jag uppskattar verkligen den inbjudande och fria idén med Years & years, en trio från Storbritannien, med två hyllade album bakom sig. Det senaste, ”Palo santo” kom förra året. Trions musikaliska universum bygger på bombastisk och väldigt dansvänlig electropop, men vars sångmelodier har mer gemensamt med Ed Sheeran och One Directions, än säg, Pet Shop Boys. När de slog igenom var de en sådan där given debutant, som självklart vann den prestigefyllda utmärkelsen BBC Sound of 2015 ett par månader innan de släppte sin första skiva.

Spelningen på Münchenbryggeriet är bandets första egna i Sverige, och den är extra allt. Den lilla scenen är ombyggd i två nivåer med en trappa, som frontmannen Olly Alexander gärna använder i sin mjuka dans. Showen har med sig en påkostad ljusshow, den hyllade inhyrda trummisen Paris Jefferee och snygga projektioner som pumpas som bakgrunder. Olly Alexanders karisma och energi skulle göra en ung Ola Salo avundsjuk. Han predikar en värld av frihet, harmoni och kärlek och redan efter första låten "Sanctify", stannar Olly Alexander upp sin glittrande show och vänder sig med ett förtroligt snack till fansen. Den kontakten håller han under hela showen.