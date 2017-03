Barbara Hannigan

Stockholmare kan gott få vara lite avundsjuka på Göteborg, där man på konserthuset under förra säsongen haft den kanadensiska sopranen Barbara Hannigan som husartist. Annars är hon fullt sysselsatt med att ta publiken världen över med storm, inte minst när hon gör Lulu i Alban Bergs opera.

Men Hannigan är ju mer än en fenomenal sångerska. När en violinist leder en ensemble brukar det kallas för en Stehgeiger, en ”ståviolinist”, men någon motsvarande beteckning för sångare i ledning av en orkester finns inte. Hannigan är den som först gjort det till ett koncept.

Hennes första framträdande med Radiosymfonikerna visade ytterligare en sida: hon tänker i program. En serie kvinnoporträtt (främst kvinnor sedda med en manlig blick, då förstås erotiskt, vad annars?) var stommen under torsdagens framträdande som repriseras under fredagen. Anders Jonhäll spelade i beckmörker ett solostycke varje flöjtist kan ända in i sömnen, även om det knappast går att spela sovande: Debussys ”Syrinx”. Tillbakahållen men glödande åtrå.

Betydligt mer rakt på sak är Béla Bartóks balettpantomim ”Den sällsamme mandarinen”: här luras en kinesisk mandarin in i en fälla med en dansande flicka som lockbete i en kaotisk storstad. Fullt drag i Hannigans händer, men ändå var tonerna mest på föreskriven plats i denna orkestersvit. Då hade hon redan gjort Sibelius mytiska ”Luonnotar” i sin dubbla roll, men antingen hade tudelat fokus blivit för mycket eller så saknade hon den specifika sensibiliteten för stycket.

Efter paus vände det, och det på allvar. György Ligetis ”Atmosphères” klangformationer blev definitivt atmosfäriska, fast just på det skiftande vis som får kompositionen att leva. Men i Alban Bergs svit ur ”Lulu” fördjupades atmosfären till de mest mättade av stämningar. Här erbjöds en hel opera i fickformat.

Sviten blev till ett tungt, böljande sammetsdraperi försett med moderna mönster – ett draperi som ibland gled isär för att då blotta ett urspårat samhälle, precis som hos Bartók. Här levde Hannigan i musiken, hennes röst hittade rakt upp i höjden samtidigt som orkestern befann sig i full samstämmighet. Själv har jag aldrig hört musikerna prestera så sensuella klangkroppar, och det i en musik som med andra dirigenter snarast brukar framtona som något mästerligt sammansatt. Hannigan kan få vara hur barfota och baraxlad som helst, viktigare: hon är en varelse av musik.