Hann ta bild på nyfödda sonen – sen var han död

Kommer till Kulturhuset i oktober Gör: Författare och skribent för tidskriften New Yorker. Belönades 2014 med National Magazine Award i klassen Essä och kritik för reportaget ”Thanksgiving in Mongolia”. Aktuell: Memoaren ”När reglerna slutat gälla” kommer ut på svenska den 10 oktober (Natur & kultur, översättning Anna Lindberg). Besöker Kulturhuset i Stockholm 18 oktober och Malmö stadsbibliotek 19 oktober. Tidigare böcker: ”Female chauvinist pigs” (2005). Ålder: 42 år. Bor: Lägenhet i Chelsea, New York och hus på Long Island.

När Ariel Levy är gravid i femte månaden reser hon till Mongoliet för att skriva reportage om hur den snabbt växande gruvindustrin påverkar landet. Intervjuer med miljöministern, företagsledare, nomader och en folkhjälte står på programmet. Visst finns det de som avråder från resan men läkaren har okejat flygturer fram till månad sju. Ariel – en gång ett barn som älskade ord och äventyr, nu en 37-åring som tillbringat större delen av sitt vuxna liv med att resa och skriva i främmande miljöer – gillar tanken på att vara den typ av kvinna som åker till Gobiöknen gravid.

Två dagar efter att hon landat får hon missfall. Hon föder barnet ensam på golvet i sitt hotellrum i Ulan Bator.

Jag hörde mig själv säga rakt ut: ”Det här kan inte vara bra.” Men det såg bra ut. Min bebis var vacker som ett snäckskal.

Smärtan får henne att tuppa av en stund. Blodförlusten gör henne yr och svag men mitt i alltihop tar hon ett fotografi av barnet, en son som bara lever en kort stund i hennes händer och som inte ska få några syskon.

– När jag tog bilden hade jag en känsla av att befinna mig utanför min egen kropp. Jag tänkte eller kände inget, det var ingen medveten process, allt skedde så snabbt. Jag förstod att han skulle dö och att jag inte skulle kunna titta på honom som föräldrar tittar på sina barn. Det slog mig att jag skulle ta en bild och jag är glad att jag gjorde det. När någon dör, även en människa du känt hela ditt liv, så börjar du efter ett tag fråga dig om den bild du har av personens ansikte verkligen är exakt som det var. Tänk dig då att det är någon man bara sett i tio minuter, man glömmer ansiktet och det ville jag inte göra.

Nu har det gått fem år och hon tittar inte längre särskilt ofta på fotografiet. Första gången hon skrev om händelsen var året efter resan, i essän ”Thanksgiving in Mongolia” som publicerades i The New Yorker 2013 och belönades med en National magazine award. Texten blev grunden för memoaren ”När reglerna slutat gälla” som ges ut på svenska den 10 oktober. Veckan därpå besöker författaren Stockholm och Malmö. Boken tar oss med tillbaka till Levys uppväxt i villaområdet norr om New York – där mammans matlagning förändras när älskaren kommer på besök – och vi följer den ambitiösa Ariel på resor, sjukhusbesök och in i förälskelser, genom graviditeten och hennes allt mer komplicerade äktenskap med Lucy.

Hon skriver:

Ända sedan jag var liten har folk sagt åt mig att jag är för ivrig, för intensiv, för mycket. Jag trodde att jag hade kapslat in kraften av min egen styrka och girighet och kärlek i ett liv som kunde hålla för trycket. Men det har exploderat.

”Till mitt yngre jag hade jag sagt ’slappna av’ men det hade varit meningslöst. Hade jag kunnat slappna av så skulle jag ha gjort det. Så ingenting. Eller förresten, jag skulle säga: ’Var ärlig, säg alltid sanningen, ljug inte”, säger Ariel Levy. Foto: Malin Fezehai

Ariel Levy om ...sin mest misslyckade artikel: ”Jag reste till Bangalore för att intervjua Kiran Mazumdar-Shaw, Indiens rikaste kvinnliga företagare, grundare av biotech-företaget BioCon som hon startade i sitt garage. Det är bra att kunna en del om vetenskap, visade det sig. Jag gjorde mitt bästa, men det finns absolut ingen magi överhuvudtaget i den texten.” ...sitt reportage om den hallucinogena drogen ayahuasca: ”Jag var redo för en episk upplevelse, hade hört att man skulle möta döden – men inget hände. Kvinnan bredvid mig spydde över mig och jag var nog påverkad av ayahuascan ändå eftersom jag inte riktigt brydde mig.” ...vad hon läser: ”The idiot” av Elif Batuman. ...vad som får henne att skratta: tv-serierna ”The unbreakable Kimmy Schmidt” och ”Veep”. ...hur hon är när hon är full: ”Jag upprepar mig mer. Varför? För att jag är full.” ...att träffa sig själv på fest: ”Jag skulle vilja prata med den personen, jag gillar folk som är öppna för att kommunicera. Jag är öppen för att prata och nyfiken på andra människor.” ...sin styrka som skribent: ”Att jag gillar att höra om människor och att möta människor.”

Vi ses i hennes lilla tvåa i New York-stadsdelen Chelsea. Ariel Levy, klädd i t-shirt och ett par sportiga roströda shorts, slår sig ner i en fåtölj. Utanför fönstret grillar solen allt och alla och temperaturen i lägenheten är åtminstone 25 grader.

Det visar sig snabbt att Ariel Levy och SvD:s fotograf Malin Fezehai har gemensamma bekanta.

– Känner du Alan Chin som jobbar för New York Times? Han är en nära vän till mig, jag har känt honom sen college. Har du träffat hans unge? Man bara – har du skapat den där personen? Jag fattar inte, det är den gulligaste unge jag sett, säger Ariel Levy med en ton som blandar skämt och äkta förundran.

Haha, jämfört med pappan?

– Hon är det gulligaste jag sett överhuvudtaget, men även i jämförelse med honom. Det är inget nytt, han vet att det är så. Han är inte klassiskt vacker. Jag hoppas att barnet inte plötsligt en dag vaknar upp och är Alan – men en flicka. Jag älskar Alan men vore han en kvinna så skulle han ha ett tufft liv.

Jag kommer nog alltid att ha ett litet hål i mitt hjärta för det barnet.

Och varför skulle det vara tuffare?

– Här, jag ska visa dig på Facebook. Det här är inte komplicerat alls, säger hon, himlar lite med ögonen, öppnar laptopen och fastnar genast på en nyhetsrubrik.

– Åh, for fuck sake, har ni sett nyheterna? Trump och Putin hade ett hemligt möte under G20-mötet. Varför tar det aldrig sluuut?

Ariel Levy uttrycker sig rättframt och med burdus humor. Skämten hade kanske duggat ännu tätare om huvudtemat för vårt samtal hade varit ett annat.

Händer det att du tänker på hur din son skulle ha sett ut nu om han hade fått leva?

– Jag kommer nog alltid att ha ett litet hål i mitt hjärta för det barnet, jag strävar inte efter att inte känna något alls. Men jag försöker att inte tänka på det där så mycket: hans ålder, hur han skulle ha sett ut. ”Tänk om, tänk om”, det är så man blir galen.

Flygresan hade inte orsakat missfallet. Ariel Levy fick moderkaksavlossning, en ovanlig komplikation som kan ha en mängd orsaker. Efter att ha läst på kommer Ariel Levy fram till att de som drabbas ofta är kvinnor som är tunga kokainmissbrukare eller har högt blodtryck. Och, som hon konstaterar, ibland händer det bara för att man är gammal.

Ariel Levys mamma hade lärt henne att hon kunde bli vad hon ville, och det blev hon. När hon blev anställd som skribent på prestigetidskriften New Yorker kommenterade hennes pappa: ”Tja, nu kan det bara gå utför.” Även på det privata planet rullade det på, under ett strömavbrott blir hon kär i Lucy som några år senare är hennes fru. De skaffar ett hus med en trädgård på Long Island ett par timmar från New York.

Hon lever med en känsla av att kunna kontrollera saker. En övertygelse om att allt är möjligt för den som är uppfinningsrik, välbemedlad och målmedveten. En illusion av kontroll, kallar hon det i dag. För kroppen spelar efter sina egna regler:

Att våga tro att reglerna inte gäller är ett kännetecken för visionärer. Det är också ett symtom på narcissism.

Ariel Levy hade alltid varit kluven till att skaffa barn.

– Jag hade ödslat så mycket energi på skapa en situation där jag kunde göra vad jag ville med min tid, och leva på det. Att bli mamma skulle göra det omöjligt, kände jag.

Som 37-åring kände hon ändå att det var det hon ville. Lucy var med på noterna och Ariel blev gravid med en donator, en nära vän som ville vara förälder på avstånd men erbjöd sig att betala för college.

Efter missfallet ville han inte testa igen. Ariels äktenskap tog också slut, förhållandet var redan hårt prövat av hennes otrohetsaffär med ett ex och Lucys tilltagande alkoholmissbruk. Trots det fortsatte Ariel försöken att få barn, genom IVF.

– Men mina ägg är gamla.

Ska boken läsas som en varning till yngre kvinnor, att skaffa barn tidigare?

– Absolut inte. Jag var inte redo tidigare, jag tror att jag skulle ha varit en dålig mamma när jag var yngre. Och jag var en hemskt dålig partner. Jag kan inte föreställa mig hur hemskt det skulle kännas att ha varit en dålig mamma.

I boken skriver hon:

Den framtid som jag trodde att jag hade filat på i minsta detalj under många års tid har gått upp i rök, och med den försvann mina tankar på den sortens liv jag inbillat mig att jag hade rätt till.

Ariel Levy har träffat en adoptionsbyrå, men tanken på att starta en helt ny process utan att veta vart det kommer att leda skrämmer henne.

– Att återigen komma nära men inte få, jag vill inte leva så igen. Men skulle någon bara släppa av ett barn här, varifrån som helst i världen, vilken färg som helst, kön, så skulle jag uppfostra skiten ur det.

Det finns ytterligare ett alternativ, säger hon.

– Att acceptera att det är något jag verkligen djupt inom mig vill ha men inte kan få. Man inte kan få allt. Varje problem måste inte alltid ha en lösning. Ibland får man bara leva med det.

”Jag vill inte resa framåt i tiden eftersom jag tror att det är en miljöapokalyps i antågande. Det ser jag inte fram emot att uppleva. Det skulle vara intressant att se min hemstad New York vid förra sekelskiftet, mycket färre människor och mer utrymme.” Foto: Malin Fezehai

Många recensenter har talat om en ärlig, vacker och orädd berättelse och lyft fram humorn och mörkret i ”När reglerna slutat gälla”. Ett par kritiker ansåg dock att Levys bok främst är en påminnelse om hur vit och medelklassig dagens feminism är och vilken privilegierad tillvaro författaren själv har.

– Det var bara fånigt. Okej, hon har rätt, jag är vit. Boken handlar i hög grad om privilegier. Jag inser såklart att om du växer upp utan att veta var du ska få ditt nästa mål mat ifrån så har du inte illusionen av kontroll. Det är uppenbarligen en priviligerad vanföreställning att du har kontroll över allt och kan få allt och det säger jag 400 fucking times i boken. Ingen som går hungrig tror att hon kan få allt. Jag tycker inte att det är en värdefull eller intressant kritik att slå fast att ”den här boken berättar historien om en privilegierad vit kvinna”.

– Och en annan sak. I en tid när den mest misogyna idioten på guds gröna jord leder den fria världen så är inte jag problemet. Om du som ung feminist vill ta dig an problem och väljer the chick at the New Yorker som skriver om gamla kvinnor, lesbiska. Verkligen?

Okonventionella kvinnor har ofta stått i fokus i Levys skrivande. Jakten på löparstjärnan Caster Semenya fick henne att ställa frågor om vad det innebär att vara kvinna. En intervju med hbtq-ikonen Edith Windsor tvingade Levy att påminna sig själv om att sätta läsaren först. ”Din generation vill passa in”, sa ledaren för de separatistiska folkabuss-flatorna Van Dykes anklagande till Ariel Levy, och fick henne att fundera på vad det egentligen innebär att vara fri.

När Malin Fezehai har tagit några bilder i sovrummet föreslår Ariel Levy att vi fortsätter intervjun där inne eftersom temperaturen är några grader svalare under takfläkten där. Vi slår oss ner på sängen. En stund tidigare har vi sagt hej och hej då till mannen som hon i vanliga fall delar sängen med, maken John Gasson, eller doktor John som han kallas i boken. Han var Ariel Levys läkare i Mongoliet, den som tog hand om henne efter missfallet. Tycke uppstod och de började skriva till varandra. Doktor John delade då sin tid mellan Mongoliet och Sydafrika, nu bor han här i New York med den 17 år yngre Ariel.

Strax ska de ta bussen tillsammans ut till huset på Long Island. Den här delen av historien har utelämnats i boken.

– Det skulle vara antifeministiskt och ge en felaktig bild. Det skulle vara snudd på omöjligt att skriva ”… och sedan blev vi förälskade” utan att det låter som att det fixade allt. Det fixade inte något. Det tog inte bort min sorg över att förlora barnet eller sorgen över att mitt första äktenskap tog slut.

Varför ville du skriva den här boken?

– På ett själviskt plan så är det vad jag gör med saker som händer i mitt liv: jag skriver om dem. Att inte skriva om den händelse som format mig mest var inget alternativ. Jag vet inte om jag tänkte igenom det här innan, men numera berättar kvinnor alltid för mig om barn de förlorat och jag tycker om att få dem att känna sig mindre ensamma. Det är något jag gillar, det är feminism för mig. Och det kan få en del att känna sig mindre galna.

– När jag kom hem från Mongoliet var det som om en strömbrytare slagits på i mitt hjärta. Jag kände moderskärlek, jag kände mig som en mamma, men jag hade inget barn. Min kropp producerade mjölk för ett barn som inte fanns där. Det var en surrealistisk upplevelse. Inombords, känslomässigt och fysiskt, känner du att du är en mamma men utåt sett så är du inte det. Det kan får dig att känna dig galen. Och samtidigt väldigt ledsen.