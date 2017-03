Häng med i den brittiska EU-skilsmässan

Okej, vad har hänt i Storbritannien sedan dess?

David Cameron, Storbritanniens förre premiärminister. Foto: Frank Augstein/NTB Scanpix

Premiärminister Cameron kastade in sin politiska framtid i potten i och med folkomröstningen. Han tillkännagav sin avgång samma dag som det stod klart att han förlorat och den tidigare inrikesministern Theresa May tog över. Precis som Cameron var hon emot brexit, men spelade en lågmäld roll under kampanjen och har aldrig setts som någon större EU-entusiast.

Mays budskap har varit att "brexit betyder brexit" och att regeringen tänker sig en hård sorti från EU, det vill säga att Storbritannien offrar tillgången till den inre marknaden för att få större självbestämmande kring områden som invandring.

Efter en juridisk kamp bestämde högsta domstolen i januari att det brittiska parlamentet skulle få säga sitt innan artikel 50 åberopas. Det har behandlat ett lagförslag och har gett sitt slutgiltiga stöd till att May får gå vidare med utträdesförhandlingarna utan ytterligare godkännanden från parlamentet. Ett förslag som skulle ha gett ledamöterna större möjlighet att avvisa slutvillkoren röstades ned.