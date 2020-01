Den medelålders snickaren Daniel Blake, huvudpersonen i Ken Loachs film "Jag, Daniel Blake" från häromåret, har precis haft en hjärtinfarkt men måste ställa sig till arbetsmarknadens förfogande för att få ersättning. När han besöker arbetsförmedlingen för att skriva in sig konfronteras han inte endast med arbetsmarknadspolitikens absurda regelverk utan även med ett samhälle som kallt utgår från att alla dess medborgare är datorkompetenta, eller ”digital by default” som en handläggare beskriver försäkringssystemet för Blake. Själv beskriver sig Blake som ”pencil by default”. Pennan är hans standard men också den tredimensionella värld som han som snickare ägnat sitt yrkesverksamma liv åt att bearbeta och formge.

I det nya samhället som vuxit fram under 2000-talet visar sig Blakes kunskaper och färdigheter emellertid inte ens användbara för en så till synes självklar sak som att fylla i en blankett. Med tafatta händer försöker han lägga in sina uppgifter i arbetsförmedlingens jobbdator. När en handläggare ber honom att scrolla musen över skärmen blir Blakes datorovana plågsamt uppenbar – han griper tag om datormusen och bokstavligen rullar den över skärmen. I arbetsförmedlarens ögon står Blake utanför samhället i dubbel bemärkelse, som arbetslös men också för att han är en digital analfabet.