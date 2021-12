Något år senare bestämdes att en byggnad för förvaring av säd skulle uppföras på det forna palatsområdet. Sädeshallar byggdes vid denna tid i många franska städer då det var viktigt att kunna ha ett rikligt lager av säd med tanke på hur hårt dåtidens människor drabbades av missväxt och dåliga skördar. Säd utgjorde grunden för befolkningens föda och på 1700-

talet var hungersnöd ett högst reellt hot. Sädeshallen stod färdig 1767. Den hade en cirkulär form, vilket var ovanligt, och byggnaden anknöt till Katarina av Medicis pelare där man överst placerade en soltavla. Vid pelarens fot installerades en fontän. Hallen täcktes med en kupol som förstördes vid en eldsvåda 1802. Den nya kupol, byggd helt i metall, som kom på plats 1813 försågs 1880 med ett skiffertak. Till stora delar finns den kvar i dagens museum och utgör taket i den väldiga rotundan i bottenplanet.

Bland parisarna blev sädeshallen mycket beundrad och populär. Man kunde till och med läsa om den i guideböckerna där den beskrevs som en kuriositet, väl värd att besöka. Turister lät sig också hänföras, bland andra den engelske agronomen och författaren Albert Young som i sin reseskildring ”Voyages en France” (1792) framhöll att sädeshallen var det vackraste av allt han sett i Paris. Genom att den kunde rymma ett stort antal människor användes den gärna som lokal för fester. Till exempel ordnades där den 14 december 1783 en bal för att fira slutet på amerikanska frihetskriget där Frankrike hade stöttat det nya Amerika mot England. År 1791 hyllades minnet av den nyligen bortgångne Benjamin Franklin, USA:s ambassadör i Paris, med en ceremoni i sädeshallen. Likaså arrangerade man där en stor bal i samband med Napoleons giftermål 1810 med ärkehertiginnan Marie-Louise av Österrike.

Konsten har ersatt handeln.

I takt med industrialismens framväxt under 1800-talet och förbättrade transportmöjligheter blev behovet av en sädeshall mindre akut. Den övergavs mer och mer för att slutligen göras om till Paris handelskammare, Bourse de Commerce, uppförd i neoklassicistisk stil. Byggnaden invigdes i samband med världsutställningen 1889 och verksamheten där kännetecknades av stor aktivitet under större delen av 1900-talet. Men i och med den digitala epok som tog sin början under 1980-talet förlorade Bourse de Commerce sin betydelse och stängdes 1998.