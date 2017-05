Händelserna från Trumps resa som tog fart i sociala medier

Under stort medieuppbåd anlände makarna Trump till Tel Aviv och gick sida vid sida med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

När Donald sträckte ut sin arm för att fatta Melanias hand slog hon till den som en avvisande gest. Om det var ett verkligt slag har diskuterats men den korta filmsekvensen uppmärksammades och spreds snabbt. När paret senare på resan vinkandes klev av planet i Rom valde hon återigen att undvika sin makes utsträckta hand och förde i stället sitt hår åt sidan.

Watch Melania slap away Donald Trump when he tries to hold her hand https://t.co/oF36hKpfJT thing to do is to travel solo for a while