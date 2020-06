NEW YORK Vad var det som hände? Den tredje juni publicerade The New York Times ledarsida en opinionstext, så kallad op-ed, av den republikanske senatorn Tom Cotton. Senatorn förklarade under rubriken ”Sätt in trupperna” varför han anser att det krävdes militär för att stoppa upploppen som spreds över landet.

”En sak framför andra kommer att återställa ordningen på våra gator: en överväldigande manifestering av kraft för att skingra, gripa och till sist avskräcka lagbrytarna”, skrev han.