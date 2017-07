SHB:s rekordsiffror räcker inte för att lugna vd

Handelsbankens vd Anders Bouvin oroar sig för brexit och den svajiga bostadsmarknaden – trots att bankens andra kvartal 2017 blev det starkaste hittills för banken. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Aldrig i Handelsbankens historia har banken tjänat så mycket som under andra kvartalet i år. Mellanskillnaden på in- och utlåning, det så kallade räntenettot, närmade sig åtta miljarder kronor under andra kvartalet.

Som vanligt presenterades rapporten i den tungt boaserade styrelsesalen med vyer över ett somrigt Kungsträdgården. Vd Anders Bouvin noterade ytterligare ett rekordkvartal med fortsatt kapitaltillväxt. Därmed sällar sig Handelsbanken till SEB och Den Norske Bank som också kommit med bättre räntenetto och provisionsnetto än förväntat.

Men trots rekordsiffror saknas inte osäkerhetsfaktorer – och den redan högt värderade SHB-aktien föll något efter rapporten.

Handelsbankens största marknad utanför Norden är numera Storbritannien, där banken måste förbereda sig för brexits konsekvenser.

– Det finns ett scenario att vi kan behöva ombilda verksamheten i Storbritannien till ett brittiskt dotterbolag i stället för att ha den som en filial till Handelsbanken. Vi vet inte om så blir fallet, men vi förbereder oss för ombildning om det blir nödvändigt, sa vd Anders Bouvin som tidigare har basat för den brittiska delen i nio år.

Dessutom har kompetenskraven på kontoren skruvats upp rejält, så det blir svårare och svårare att motivera kontor på precis alla ställen.

Det är snart ett år sedan Anders Bouvin plötsligt fick ta över vd-posten när den danske bankmannen Frank Vang-Jensen oväntat fick sparken från Handelsbanken. Troligen bidrog planen på omfattande nedläggningar av kontor till den plötsliga sortin.

Det står nu klart att Handelsbanken hann stänga nästan 40 kontor under 2016, men att den takten har skruvats ner betydligt till netto 12 färre kontor hittills 2017.

Anders Bouvin kallar kontorsrörelsen för "Handelsbankens kronjuvel", och ser den som en tillgång som särskiljer från konkurrenterna med färre kontor. Fortfarande i dag har Handelsbanken Sverige 423 kontor varav cirka 300 med kontanthantering.

– Vi vill ha kvar så många som möjligt, men samtidigt ändrar sig omvärlden, till exempel genom digitalisering och demografi. Dessutom har kompetenskraven på kontoren skruvats upp rejält, så det blir svårare och svårare att motivera kontor på precis alla ställen.

Handelsbankens koncernchef Anders Bouvin presenterar bankens delårsrapport för januari-juni 2017 vid en pressträff. Foto: Christine Olsson/TT

På SvD:s fråga om konjunkturläget, svarar Anders Bouvin att han nu tror på en inbromsning – men att Handelsbanken står väl rustad genom försiktighet och att man "lite kontracykliskt håller igen lite" när tiderna är som bäst.

– Vi har under lång tid sett stigande bostadspriser. Det bakomliggande är penningpolitiken med historiskt låga räntor och skattesubvention med ränteavdrag. Nu går vi med all sannolikhet in i en period med svagare konjunktur – lite bekymmersamt eftersom räntevapnet redan är använt.

SHB uppges ha den största andelen nyutlåning av bolån till svenska hushåll. Men om maj säger Anders Bouvin att marknadsandelen av nya lån, 21,5 procent, är lägre än den totala bolåneandel på 22,5 procent.

Jag tror att konkurrensen kommer att öka på bolånemarknaden, men konkurrens är vi på Handelsbanken vana vid.

– Vi tog lite mindre än vår marknadsandel. Vi säger nej till hushållen lite oftare nu när kalkylerna ser lite tuffare ut för några hushåll. Men det är också hård konkurrens på bolånemarknaden.

Det är särskilt SBAB och Danske bank som utmanar med lägre boräntor nu?

– De har tagit marknadsandelar, men sådant varierar över tid. Jag tror att konkurrensen kommer att öka på bolånemarknaden, men konkurrens är vi på Handelsbanken vana vid, säger Anders Bouvin.

Enligt analytiker ökade Handelsbanken sina marginaler på utlåningen både under andra kvartalet och under första kvartalet, främst genom att det blev billigare för banken att finansiera utlåningen.

Handelsbankens så kallade kärnprimärkapital låg vid halvårsskiftet 3 procentenheter över det statliga kravet, eller på 23,4 procent. Trots den goda marginalen, var nivån något lägre än i mars, beroende på nya beräkningsmetoder.

För alla dem som jobbar på Handelsbanken kan noteras att avsättningarna till personalstiftelsen Oktagonen är igång igen, efter ett årslångt uppehåll under förra vd:s tid. Enbart första halvåret i år har banken pumpat in nästan en halv miljard kronor i stiftelsen.