Kreditförlusterna växer lavinartat

Foto: Simon Paulin

Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på 4 698 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2016. Det kan jämföras med vinsten på 5 533 miljoner kronor motsvarande period 2015.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 4 986 miljoner kronor.

Kreditförlusterna landade på 832 miljoner kronor, upp från 475 miljoner samma kvartal 2015 och 476 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2016.

Annons X

”Ökningen är i sin helhet relaterad till ett problemengagemang och den underliggande kreditkvaliteten var fortsatt stabil”, skriver Handelsbanken i rapporten.

Räntenettot landade på 7 299 miljoner kronor, vilket var över förväntningarna som låg på 7 161 miljoner kronor, enligt SME Direkt. Även de totala intäkterna var bättre än väntat.

Utdelningen till ägarna föreslås bli 5 kronor per aktie, en höjning med 50 öre jämfört med i fjol, men under förväntningarna som låg på 5,58 kronor per aktie, enligt siffror från SME Direkt.