"Handbollsfans är stillasittande och nyktra"

Inför att den danska handbolls- och ishockeysäsongen drar i gång diskuteras huruvida det skulle kunna vara möjligt att få ta in fler än de 500 åskådare som just nu är tillåtet i Danmark på grund av coronapandemin. För idrotten är det en av de viktigaste frågorna som just nu förhandlas på politisk nivå som en del i landets öppningsfas.