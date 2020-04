Han stängde ner New York – hyllas och hatas

Varje dag dyker han upp på tv i miljoner New York-invånares hem, stående i beredskapslager, improviserade sjukhus och bland vårdpersonal. Andrew Cuomo, guvernör för delstaten New York vars största stad New York City också är USA:s största metropol, har som få andra klivit fram för att ge krishanteringen ett ansikte i USA.

Cuomo är demokrat och delstaten han styr över har under mars och april blivit världens epicentrum jämte Italien för coronavirusutbrottet. Men USA:s delstater är svårt beroende av den federala staten för att få kritisk tillgång till vårdutrustning. Och över den federala staten styr den republikanska presidenten Trump.