Han spelar Marvels nya superhjälte

Kanadensaren Simu Liu spelar titelrollen i Marvels kommande superhjältefilm "Shang-Chi and the legend of the ten rings", skriver Polygon.

Shang-Chi är en kampsportsmästare som dök upp första gången 1973. Genom åren i Marvelseriernas värld har han samlat ihop till ett fint cv. Shang-Chi har bland annat undervisat Spindelmannen i kung fu och kommit underfund med hur man duplicerar sig själv. Han medverkar dessutom i en av de senare uppsättningarna av superhjältekollektivet Avengers.