”Han skulle inte orka hela vägen tillbaka”

Varje kväll stod Benjamin där i vattenbrynet med sin håv och sin hink, alldeles ovanför den lilla strandvallen där hans mamma och pappa satt. De följde efter kvällssolen, lyfte bord och stolar några meter när de hamnade i skugga och sådär höll de på, förflyttade sig långsamt under kvällningen. Under bordet satt Molly, hunden, och såg förvånat hur hennes tak försvann, följde sedan efter ekipaget på färden längs vattenbrynet. Nu var hans föräldrar på slutstationen och såg hur solen sakta sänkte sig över trädtopparna på andra sidan sjön. De satt alltid bredvid varandra, axel mot axel, för båda ville se ut över vattnet. De vita plaststolarna nedborrade i det höga gräset, ett lutande litet träbord där de tummade ölglasen glänste i kvällssolen. En skärbräda med en stump av en picksalami, mortadella och rädisor. En kylväska i gräset mellan dem som skulle hålla vodkan kall. Varje gång pappa tog en sup sa han kort ”hej” och höjde glaset ut i riktning mot ingenting och drack.