Trafikanternas skräckhistorier: ”Skrek att han skulle mörda mig”

”Jag ska döda dig, din jävel!”

Foto: Janerik Henriksson/TT

Tore West var på väg från jobbet på cykel när en bil körde upp nära honom och pressade in honom i en trottoarkant, han försökte påkalla bilistens uppmärksamhet men då denne såg arg ut så cyklade han därifrån. Bilisten körde då ikapp och prejade in honom mot en bil, gick ut på gatan skrikandes och puttade in Tore West i en bil.

– Sen höjde han knytnäven och skrek “jag ska döda dig, din jävel, jag ska mörda dig!”. Jag försökte att prata lugnt med honom, men han var så rasande att han inte var kontaktbar. Jag var ganska lugn under tiden, jag bara tänkte “nu slår han mig”, men efteråt var jag väldigt skakig, säger Tore West.

När bilisten insåg att det var folk runt omkring och att en person filmade så körde han därifrån. Händelsen är nu polisanmäld, och Tore West säger att den kommer att påverka hans sätt att vara i trafiken.

– Jag är mer uppmärksam nu, och om någon beter sig illa så kommer jag att försöka ta mig undan istället. Jag funderar på att skaffa en liten kamera att filma allt med, då är det nog många som skulle bli av med körkortet.