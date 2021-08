”För vad är sanning? Sanning är det som får det vi vill ska hända att hända. […] Följaktligen: om ni vill veta vad som är sant fråga helt enkelt vad som är bäst. Bäst för oss, för oss alla.”

Nej, det är inget hemligt dokument från förre amerikanske presidentens valkampanj jag citerar, utan titelnovellen i ”Pastoralia och andra noveller”. Det töjbara sanningskriteriet skickas som uppmuntran av företagsledningen till statisterna i en Skansenliknande temapark där kraven på de anställda växt sig enorma: arbetar man i en stenåldersgrotta förutsätts man endast kommunicera via grymtningar och under arbetstid inte äta annat än get, vare sig parken har några besökare eller ej. Parken går dåligt, personalstyrkan måste skäras ner. Det är ett isande porträtt av den samtida företagskultur där anställda förutsätts obrottsligt lojala mot företagsandan utan att få särskilt mycket tillbaka i form av trygghet eller bekvämlighet (den skildras även i t ex filmen ”Nomadland”). Utsudda eget jag och vilja, stå ut med floskler och förnedring, offra allt umgänge med familjen för att kunna försörja familjen: arbetslivets villkor för en stor del av jordens befolkning.