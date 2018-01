Han lyfte Sverige ur rockträsket

I december 1977 hette USA:s president Jimmy Carter och Abba skulle precis släppa klassiska "The album". Ockupationen av kvarteret Mullvaden hade nyligen inletts på Södermalm i Stockholm, och "Yes sir, I can boogie" med Baccara var årets största hit i Sverige. Men denna månad för 40 år sedan pågick det en helt annan, febril aktivitet i radiohusets korridorer i Malmö. Eller åtminstone i den då endast 18-årige Mats Nileskärs huvud. Tiden började bli knapp, det var bara några veckor kvar till premiären av hans alldeles egna radioprogram på P3, Soul corner.